Сольный концерт lissa в родном городе

Группа lissa, представляющая собой уникальное сочетание народной музыки и тяжелого метала, готовится к своему первому сольному концерту в родном городе. 17 апреля клуб Sgt Pepper's станет площадкой для этого незабываемого события.

В программе концерта вы услышите запоминающиеся мелодии, где народные хороводы переплетаются с мощными слэмовыми ритмами. Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное шоу, которое не оставит равнодушными любителей как тяжелой музыки, так и народных мелодий.

Не упустите шанс стать частью этого необычного и энергичного события! Приходите и поддержите lissa в их родных стенах.