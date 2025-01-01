Концерт Lissa в клубе «16 тонн»

Не пропустите уникальный концерт группы Lissa, который состоится в клубе «16 тонн». Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников фолк, инди и панк-музыки.

О группе Lissa

Lissa — это творческий проект, который сочетает в себе элементы различных музыкальных стилей. Их мелодии проникают в сердце, а тексты заставляют задуматься. Группа активно выступает на сценах Москвы и других городов, завоевывая популярность и любовь слушателей.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Интересные факты

Группа Lissa была основана в 2018 году и с тех пор выпустила несколько успешных альбомов.

и с тех пор выпустила несколько успешных альбомов. Музыка группы часто используется в независимых фильмах и театральных постановках.

Приходите на концерт Lissa и погрузитесь в атмосферу живой музыки, которая оставит незабываемые впечатления!