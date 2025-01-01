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lissa
Билеты от 800₽
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lissa

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт Lissa в клубе «16 тонн»

Не пропустите уникальный концерт группы Lissa, который состоится в клубе «16 тонн». Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников фолк, инди и панк-музыки.

О группе Lissa

Lissa — это творческий проект, который сочетает в себе элементы различных музыкальных стилей. Их мелодии проникают в сердце, а тексты заставляют задуматься. Группа активно выступает на сценах Москвы и других городов, завоевывая популярность и любовь слушателей.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Интересные факты

  • Группа Lissa была основана в 2018 году и с тех пор выпустила несколько успешных альбомов.
  • Музыка группы часто используется в независимых фильмах и театральных постановках.

Приходите на концерт Lissa и погрузитесь в атмосферу живой музыки, которая оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 800 ₽

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