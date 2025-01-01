Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лисистрата
Киноафиша Лисистрата

Спектакль Лисистрата

Постановка
Глобус 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Лисистрата»: женская сила против войны

Спектакль «Лисистрата» рассказывает о женщине из Афин, решившей положить конец войне между Афинами и Спартой. Организатором постановки является театр «Глобус», который славится своими интерпретациями классических произведений.

Сюжет и идеи

Главная героиня, афинянка Лисистрата, объединяет женщин со всей Греции и предлагает объявить необычную забастовку: они отказываются от близости с мужчинами до тех пор, пока не будет достигнут мир. Женщины закрываются в Акрополе, взяв с собой всё золото, предназначенное для военных действий. Теперь выбор – за мужчинами.

Актуальность темы

Спектакль уникален своим остроумным сюжетом и важными вопросами о роли женщин в обществе. На протяжении веков женщины искали ответ на вопрос «как управлять мужчиной?» – и «Лисистрата» становится современным откликом на этот древний вопрос.

Для кого этот спектакль

Это мероприятие обязательно понравится любителям классической драмы и тем, кто интересуется античной культурой. Острота тематики и актуальность сюжета делают его особенно привлекательным для зрителя.

Купить билет на спектакль Лисистрата

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
15 февраля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Лисистрата Лисистрата Лисистрата Лисистрата Лисистрата Лисистрата Лисистрата Лисистрата

В ближайшие дни

Новый год в театре кукол
0+
Детский Детские елки Премьера
Новый год в театре кукол
4 января в 18:00 Новосибирский театр кукол
от 800 ₽
Серебряный ключик
0+
Детский Детские елки Кукольный Премьера
Серебряный ключик
18 декабря в 19:00 Новосибирский театр кукол
от 600 ₽
Волшебная лампа Аладдина
6+
Детский
Волшебная лампа Аладдина
14 декабря в 12:00 Красный факел
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше