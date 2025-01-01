Меню
Лисицын. Прощальный концерт
Билеты от 2000₽
Лисицын. Прощальный концерт

Лисицын. Прощальный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Прощальный концерт Вани Лисицына

Привет, дорогие зрители! На связи Ваня Лисицын, и у меня для вас важное объявление. Я приглашаю вас на свой последний, прощальный концерт с программой «Три часа без остановки». Это будет уникальное событие, где каждый из вас сможет стать частью моего музыкального прощания.

Место проведения

Концерт состоится на одной из крупнейших площадок столицы — «BASE club». Это заведение славится своей атмосферой и высоким качеством звука, что сделает наш последний вечер незабываемым.

Формат выступления

На концерте вас ждут три насыщенных часа музыки и эмоций. Это не просто музыка — это завершение моей концертной карьеры. Я хочу сосредоточиться на создании новой музыки и поделиться с вами последними искренними мгновениями.

Не упустите шанс

Каждая громкая история должна заканчиваться громким финалом. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этот особенный вечер. Разделим наши чувства и воспоминания, которые останутся с нами надолго. До встречи, родные!

Купить билет на концерт Лисицын. Прощальный концерт

Декабрь
3 декабря среда
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

