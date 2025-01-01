Спектакль Лисичкины сказки

Уютный спектакль с Лисой-Лизаветой

Приглашаем вас на теплый и волшебный спектакль, который подарит радость детям и их родителям! На сцену выйдет Лиса-Лизавета, чтобы провести зрителей в мир русских народных сказок.

Сказки, которые оживут на сцене

В программе спектакля представлены две известные сказки: «Лисичка со скалочкой» и «Заяц, петух и лиса». Эти истории знакомы многим и обязательно порадуют детей своей интерактивностью и яркими персонажами.

Интерактивный подход

Лиса не только расскажет сказки, но и общается с маленькими зрителями. Она загадает им хитрые лисьи загадки, что сделает представление еще более увлекательным!

Музыка и атмосфера

В спектакле вы сможете услышать чарующие народные песни, которые будут исполнены на традиционных русских музыкальных инструментах: ложках, бубенцах и свирели. Это создаст удивительную атмосферу и погрузит вас в атмосферу русской культуры.

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который объединяет в себе элементы народного творчества и современного театра. Мы ждем вас!