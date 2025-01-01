Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Лисичкины сказки

Спектакль Лисичкины сказки

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уютный спектакль с Лисой-Лизаветой

Приглашаем вас на теплый и волшебный спектакль, который подарит радость детям и их родителям! На сцену выйдет Лиса-Лизавета, чтобы провести зрителей в мир русских народных сказок.

Сказки, которые оживут на сцене

В программе спектакля представлены две известные сказки: «Лисичка со скалочкой» и «Заяц, петух и лиса». Эти истории знакомы многим и обязательно порадуют детей своей интерактивностью и яркими персонажами.

Интерактивный подход

Лиса не только расскажет сказки, но и общается с маленькими зрителями. Она загадает им хитрые лисьи загадки, что сделает представление еще более увлекательным!

Музыка и атмосфера

В спектакле вы сможете услышать чарующие народные песни, которые будут исполнены на традиционных русских музыкальных инструментах: ложках, бубенцах и свирели. Это создаст удивительную атмосферу и погрузит вас в атмосферу русской культуры.

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который объединяет в себе элементы народного творчества и современного театра. Мы ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 17 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Следующая остановка. Иммерсивный променад в трамвае
12+
Иммерсивный
Следующая остановка. Иммерсивный променад в трамвае
31 августа в 15:00 Остановка «Трамвайное депо»
от 800 ₽
Джейн Эйр. На краю бездны
12+
Мюзикл
Джейн Эйр. На краю бездны
4 сентября в 18:30 Пятый театр
от 700 ₽
Правда — хорошо, а счастье лучше
12+
Комедия
Правда — хорошо, а счастье лучше
21 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше