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Лисьи огни
Киноафиша Лисьи огни

Спектакль Лисьи огни

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-триллер для подростков «Лисьи огни»

Группа тинейджеров, наказанных за жесткий буллинг, отправляется в пансионат на семинар по перевоспитанию. Внезапно их автобус останавливается посреди загородной дороги под северным сиянием. Одна из пассажирок, насмешливо вспоминая легенду о небесной лисице, которая охотится за злом в человеке, не догадывается, что шутки могут обернуться серьезными последствиями.

Неожиданные повороты сюжета

Скоро ребята понимают, что их смех был преждевременным. Рядом с ними таится нечто, что заставит их сделать сложный выбор. Современный драматург Влада Ольховская в жанре фантастики предлагает свежий взгляд на тему буллинга, акцентируя внимание на агрессорах.

Спектакль-триллер с глубоким подтекстом

Режиссер Александр Черепанов (Челябинск) создает спектакль-триллер с элементами детектива. Тинейджеры предстают как лабораторные объекты, подвергаемые изучению и манипуляциям. Постепенно внимание зрителей переводится с одного персонажа на другого, что позволяет глубже понять психологические причины их поведения. Столкновение героев создает пространство для честного рассказа о себе.

В ролях: талантливые исполнители

В спектакле зрителей ждут яркие выступления актеров: Ивана Павлова, Ольги Исаковой, Галины Волокитиной, Таисии Галочкиной, Григория Волокитина, Евгения Лыкова, Виталия Сосоя и Анастасии Шевелёвой.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о сложных вопросах, стоящих перед молодым поколением!

Режиссер
Александр Черепанов
В ролях
Иван Павлов
Ольга Исакова
Галина Волокитина
Таисия Галочкина
Григорий Волокитин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 22 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

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#КраснаяШапочка
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