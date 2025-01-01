Спектакль Лисьи огни

Спектакль-триллер для подростков «Лисьи огни»

Группа тинейджеров, наказанных за жесткий буллинг, отправляется в пансионат на семинар по перевоспитанию. Внезапно их автобус останавливается посреди загородной дороги под северным сиянием. Одна из пассажирок, насмешливо вспоминая легенду о небесной лисице, которая охотится за злом в человеке, не догадывается, что шутки могут обернуться серьезными последствиями.

Неожиданные повороты сюжета

Скоро ребята понимают, что их смех был преждевременным. Рядом с ними таится нечто, что заставит их сделать сложный выбор. Современный драматург Влада Ольховская в жанре фантастики предлагает свежий взгляд на тему буллинга, акцентируя внимание на агрессорах.

Спектакль-триллер с глубоким подтекстом

Режиссер Александр Черепанов (Челябинск) создает спектакль-триллер с элементами детектива. Тинейджеры предстают как лабораторные объекты, подвергаемые изучению и манипуляциям. Постепенно внимание зрителей переводится с одного персонажа на другого, что позволяет глубже понять психологические причины их поведения. Столкновение героев создает пространство для честного рассказа о себе.

В ролях: талантливые исполнители

В спектакле зрителей ждут яркие выступления актеров: Ивана Павлова, Ольги Исаковой, Галины Волокитиной, Таисии Галочкиной, Григория Волокитина, Евгения Лыкова, Виталия Сосоя и Анастасии Шевелёвой.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о сложных вопросах, стоящих перед молодым поколением!