Лисьи огни (Омский Театр Юных Зрителей)
Киноафиша Лисьи огни (Омский Театр Юных Зрителей)

Спектакль Лисьи огни (Омский Театр Юных Зрителей)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лисьи огни: мистический триллер о буллинге. Спектакль Омского ТЮЗа на сцене Челябинского Молодежного театра

Режиссёр Александр Черепанов представляет спектакль «Лисьи огни», который погружает зрителя в мрачный и загадочный мир, где группы тинейджеров сталкиваются с последствиями своих поступков. Наказанные за жесткий буллинг, герои оказываются в пансионате на семинаре по перевоспитанию. Однако их путь прерывается неожиданной остановкой в самом сердце загадочной природы.

Под северным сиянием, одна из пассажирок находит время для шутки о легенде небесной лисицы, которая выискивает зло, скрытое в человеке. Но вскоре этот легкомысленный смех сменяется запоздалым осознанием: все оказывается куда серьезнее, чем они предполагали. Вокруг них таится нечто более могущественное и угрожающее, и ребята вынуждены сделать сложный выбор.

Сложные темы и неожиданные повороты

Спектакль, написанный современной драматургом Владой Ольховской, исследует тему буллинга с необычного угла, обращая внимание на агрессоров. Это не просто история о victim, а глубокая психологическая драма, где тинейджеры становятся объектом изучения и анализа. Режиссёр Черепанов мастерски переводит внимание с одного персонажа на другого, исследуя причины их поведения и последствия.

Столкновения между героями открывают пространство для откровенных разговоров о собственных страхах и переживаниях. Они становятся не только жертвами, но и двигателями событий, что придаёт спектаклю интригующую многослойность.

Награды и признание

Спектакль «Лисьи огни» был признан «Лучшей пьесой» на лаборатории «Своя территория-2023», где работали подростки, вдохновлённые этой темой.

Рекомендуется для зрителей от 14 лет – это произведение затрагивает важные и сложные вопросы, которые как никогда актуальны в современном обществе.

