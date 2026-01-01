Забавные проделки хитрого Лисенка на сцене Театра Сказки

Приглашаем вас на увлекательное приключение в мире «Лисенка-плута»! Эта история рассказывает о маленьком Лисенке, который считает себя хитрым-прехитрым и старается обмануть своих друзей — Зайчонка и Медвежонка. Его проделки постепенно начинают надоедать, и вскоре друзья решают проучить обманщика.

Друзья и не только

В спектакле участвуют не только Лисенок, Зайчонок и Медвежонок, но и другие яркие персонажи: Осы, Божья Коровка, Бабочка, Мотылек, а также капуста, морковка и малинки! Каждый из них добавляет в историю свою изюминку, создавая атмосферу настоящего детского праздника.

Воспоминания о детстве

Для взрослых это представление станет настоящим погружением в детство, наполненным солнечными моментами и легкими переживаниями. Как и в жизни, даже после всех неприятностей солнце снова начинает светить ярче, а друзья, проучив хитрого Лисенка, вновь принимают его в свою игру.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и весёлого спектакля, который согреет душу и вернёт в беззаботные дни детства!