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Лиса-сирота
Киноафиша Лиса-сирота

Спектакль Лиса-сирота

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочная дружба в Башкирском театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится новая постановка, основанная на невероятной истории о дружбе и предательстве. На сцене оживут Медведь, Волк, Пес и Заяц — животные, решившие создать свою большую дружную семью.

Друзья построили дом, работали на благо своего хозяйства и даже завели корову, которая дарила им много молока. К зиме у них накопилось большое количество масла. Однако однажды в их доме появилась Лиса, именуемая «сироткой». Она попросилась остаться на время, но за три дня съела все их запасы масла и даже не призналась в своей вине.

Вопросы, которые ждут ответа

Смогут ли Медведь, Волк, Пес и Заяц разоблачить хитрую Лису? Раскроется ли ее обман? На эти вопросы вы получите ответы, посетив спектакль.

Для всей семьи

Эта постановка обязательно порадует как детей, так и взрослых. Сказка учит о важных ценностях: дружбе, честности и взаимопомощи. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!

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