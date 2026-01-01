Сказка для самых маленьких в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет веселую и поучительную сказку для самых маленьких — «Лиса и Медведь». Эта история, полная озорства и забавных моментов, понравится детям и научит их честности и справедливости.

Сюжет

Главные герои — добродушный Медведь и хитрая Лиса. Медведь в лесу живёт хорошо: он умеет и рыбу ловить, и дом топить, и даже блины печь. А вот Лиса, хотя и красавица, предпочитает ничего не делать. Чтобы не утруждать себя, она с помощью хитростей добывает еду у Медведя.

Но медведь вскоре решает положить конец хитрым уловкам соседки. Вместе с юными зрителями он готовит план, как проучить обманщицу.

О спектакле

«Лиса и Медведь» — это добрая история, которая учит малышей важным жизненным ценностям: почему не стоит обманывать, и как важно быть трудолюбивым и честным. Сказка полна юмора и ярких сцен, в которых дети будут активно помогать Медведю справляться с хитрой Лисой.

Этот спектакль идеально подходит для дошкольников и младших школьников, ведь он рассказывает важные уроки в легкой и доступной форме.