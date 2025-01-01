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Лис Peace
Киноафиша Лис Peace

Спектакль Лис Peace

Постановка
Театральный проект 27 12+
Режиссер Юлия Каландаришвили
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Лис Peace» — история дружбы лиса и мальчика. Спектакль Театрального проекта 27 для подростков

«Лис Peace» — это трогательная история о необычной дружбе между лисом и мальчиком. Режиссером спектакля выступает Юлия Каландаришвили, один из самых востребованных мастеров детского театра, известная своим суперхитом «Цацики идет в школу» (театр «Суббота»).

Сложные вопросы жизни

Спектакль поднимает важные и непростые вопросы: Бывает ли на самом деле разлука? Можно ли забыть себя и переродиться в нового человека? Как отпускать любимых и продолжать любить жизнь? Эти темы будут исследованы через судьбы главных героев.

Два мира, одна душа

Мальчик и лис — это не просто персонажи, а отражение единства. Они были одним целым: без одного не могло быть другого. Их дружба помогает им справиться с тяжелыми испытаниями, даже когда на горизонте появляется война, приносящая опустошение и разлуку.

История о любви и потерях

Мальчик, потерявший маму, находит лисенка, чья семья только что погибла. Лисенок, нуждающийся в заботе, помогает мальчику восстановить способность любить. Несколько лет они живут вместе, защищая друг друга от жестокого мира.

Путь к друг другу

Однако война меняет все, и им предстоит пройти сложный путь, чтобы вновь обрести друг друга. В процессе они повзрослеют и изменятся, столкнутся с выбором, который изменит их судьбы. В конце концов, они встретятся, но не так, как ожидали.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о дружбе, любви и преодолении трудностей. «Лис Peace» — это история, которая трогает сердца и оставляет глубокий след в душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
18:00 от 1000 ₽

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