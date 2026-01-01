Семейный спектакль о дружбе и заботе

Спектакль «Лис и Зайка» театра Lusores — это доброе и душевное приключение по мотивам сказки голландской писательницы Сильвии Ванден Хейде. В центре сюжета — удивительные метаморфозы природы, где звери, несмотря на свои природные различия, помогают друг другу, проявляя заботу и внимание. Главные герои, Лис и Филин, когда-то были лесными разбойниками, но теперь стали заботливыми папами для своих приёмных детей — подростка Зайки и малыша Пи-Пипа.

О сюжете

В уютном домике наших героев сменяются времена года, но в их жизни царит гармония и счастье. Всё меняется, когда на пороге появляется новый персонаж — городской зверёк по имени Пушинка Хвостова. Что принесёт её появление? Как изменится жизнь Лиса, Зайки и их друзей?

Почему стоит посетить этот спектакль

«Лис и Зайка» — это история о том, как любовь, дружба и верность помогают преодолевать любые преграды. Спектакль увлечёт юных зрителей яркими образами, добрыми персонажами и важными уроками о взаимопомощи и заботе. Родители же оценят тонкий юмор и глубокий смысл, скрытый за простыми детскими образами.

Для кого подходит

Этот спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Он помогает лучше понять мир через призму отношений между героями, наполнен яркими сценами и приключениями.

Рекомендовано для детей старше 3 лет.