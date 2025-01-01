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Билеты от 900₽
Киноафиша Лирика русской души. Чайковский, Рахманинов, Свиридов

Лирика русской души. Чайковский, Рахманинов, Свиридов

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Лирика русской души: Концерт, посвященный Чайковскому, Рахманинову и Свиридову

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит вас в мир романса — жанра, обращённого к самым глубоким чувствам человеческой души. В программе прозвучат произведения великих русских композиторов XIX и XX века: Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.

Исполнители

  • Гузель Шарипова — сопрано
  • Екатерина Воронцова — меццо-сопрано
  • Илья Селиванов — тенор
  • Даниил Акимов — бас

Концертмейстер — Алина Смирнова.

Историческая справка

Романсы звучали в аристократических салонах, литературных кружках и дворянских усадьбах, а также на гусарских пирушках. Этому жанру активно способствовал расцвет русской поэзии в XIX веке, когда литературные шедевры быстро обретали музыкальное воплощение.

Шедевры русской вокальной музыки

Романсы Чайковского отличаются особой эмоциональной выразительностью. Этот композитор превращает вокальную форму в своеобразную поэму, глубоко раскрывая чувства. Рахманинов продолжает традиции камерной лирики Чайковского, проявляя эмоциональную открытость и искренность в своих произведениях.

Свиридов также уделял большое внимание вокальной музыке. Его романсы и песни становятся особым явлением в русской музыке, где традиционной любовной лирике он отводит скромное место, акцентируя внимание на темах родины и её судьбы.

Не упустите возможность

Этот концерт — идеальная возможность прикоснуться к шедеврам русской вокальной музыки и насладиться глубиной чувств, которые передают эти великие произведения. Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 900 ₽

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