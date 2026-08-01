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Лирика большого города. Вечер поэзии Роберта Рождественского в исполнении Антона Дё. Лекция Алексея Бодяшкина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лирика большого города. Вечер поэзии Роберта Рождественского в исполнении Антона Дё. Лекция Алексея Бодяшкина

Лирика большого города. Вечер поэзии Роберта Рождественского в исполнении Антона Дё. Лекция Алексея Бодяшкина

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О выставке

Стихи Роберта Рождественского в исполнении Антона Дё

Роберт Рождественский — один из самых ярких поэтов поколения шестидесятников, который вместе с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной и Андреем Вознесенским стал голосом эпохи Оттепели. Это время, когда поэзия вновь обрела право говорить о самом важном: о человеке, любви, памяти, совести и надежде.

Стихи Рождественского, звучавшие в Политехническом музее перед тысячами слушателей, стали частью общественного разговора и помогали целому поколению искать собственный язык. Его интонация — удивительно открытая и доверительная — остаётся близкой и сегодня. Он писал о любви без сентиментальности, о войне без риторики и о человеческом достоинстве без назидания.

Вечер о жизни поэта

На этом вечере каждому предоставляется возможность услышать знакомые строки заново и открыть Рождественского не только как автора любимых песен, но и как тонкого лирика, городского философа и внимательного собеседника. Стихи прозвучат в исполнении Антона Дё — поэта, чтеца и организатора литературных мероприятий.

Алексей Бодяшкин — поэт, журналист и член Союза литераторов России — расскажет о жизни поэта, его эпохе и месте в истории русской литературы. Вместе мы постараемся услышать живой голос человека, который однажды сказал: «Всё начинается с любви» — и сумел доказать это всей своей поэзией.

О проекте

Проект «Жизнь/Стихи» соберёт всех желающих, кто хочет вспомнить удивительное время, когда поэзия была важной частью общественной жизни, и найти вдохновение в творчестве Роберта Рождественского.

Купить билет на выставка Лирика большого города. Вечер поэзии Роберта Рождественского в исполнении Антона Дё. Лекция Алексея Бодяшкина

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Август
23 августа воскресенье
19:00
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