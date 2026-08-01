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Лир
Киноафиша Лир

Спектакль Лир

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Лир» в Малом театре кукол: Шекспир в новом свете

Малый театр кукол представляет «Лира» — интерпретацию одной из самых известных трагедий Уильяма Шекспира в постановке Чакчи Фросноккерса. Режиссер решился на смелую переработку классического сюжета, придав ему неожиданный кукольный колорит. Любителям Шекспира предстоит увидеть знакомую историю под новым углом: трагедия короля Лира становится театром абсурда, балаганом с неожиданными поворотами.

Сюжет: Царство, дочери и шутки судьбы

В основе спектакля — история старого короля Лира, который решает разделить свое королевство между тремя дочерьми. Но между властью, любовью и жадностью возникает конфликт. Старшая — глупая, средняя — алчная, а младшая слишком принципиальна для вкусов Лира. Он отвергает младшую, а затем оказывается сам лишенным своего дома и власти. Шекспировская трагедия здесь подана через призму фарса и сатиры.

Интересный акцент сделан на фигуре Шута, который то ли наблюдает со стороны, то ли сам становится центральной фигурой этого абсурдного мира. Режиссер задается вопросом: кто в этой истории настоящий шут — Лир или тот, кто ему служит?

Почему стоит увидеть?

«Лир» в кукольном исполнении — это не просто спектакль по Шекспиру, это игра с его текстом и идеями. Зрителей ждет яркое и необычное зрелище, где трагедия превращается в цирковое представление, а серьёзность сменяется гротеском. Театральный юмор и кукольная эстетика делают спектакль легким для восприятия, сохраняя при этом глубину и драму оригинального произведения.

Для кого этот спектакль?

Рекомендовано для тех, кто ценит классическую драматургию, но не против свежего взгляда на нее. Постановка привлечет внимание как поклонников Шекспира, так и тех, кто готов увидеть в его текстах новый смысл. Если вы любите театр абсурда и игру с формой — этот спектакль для вас.

Режиссер
Варика Купорова-Экономски
В ролях
Станислав Демин-Левийман

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В других городах
Август
29 августа суббота
19:00
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
от 1000 ₽

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