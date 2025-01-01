Мастер-класс по линогравюре в Красноярске: прикосновение к традициям графики

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по линогравюре! Это уникальное событие подходит как для начинающих художников, так и для опытных мастеров, желающих углубить свои знания в области русской графики.

Что такое линогравюра?

Линогравюра — это вид выпуклой гравюры, выполненной на линолеуме или других полимерных материалах. Этот метод вобрал в себя элементы народного лубка, иконописи и книжной миниатюры, что делает его особенно интересным для изучения.

Программа мастер-класса

Знакомство с техникой линогравюры;

Демонстрация инструментов и готовых работ;

Объяснение базовых приемов работы;

Отработка приемов резьбы;

Перевод эскиза на линолеум и вырезание элементов;

Печать оттиска.

В результате вы создадите печатные оттиски формата A5, которые станут отличным подарком для родных и близких, а также украшением вашего дома.

Дополнительные знания

Помимо практической части, участники мастер-класса узнают о истории возникновения линогравюры в России и изучат основные средства художественной выразительности на примере работ Н. Шевердяева и И. Павлова. Также будет представлен опыт использования линогравюры в книжных иллюстрациях и журналах.

Информация о мероприятии

Продолжительность мастер-класса — 2 часа. Обратите внимание, что материалы для работы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно: стоимость — 500 рублей.

Не упустите возможность окунуться в мир графики и создать что-то уникальное своими руками!