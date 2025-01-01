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Линогравюра. От простого к сложному
Киноафиша Линогравюра. От простого к сложному

Линогравюра. От простого к сложному

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по линогравюре в Красноярске: прикосновение к традициям графики

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по линогравюре! Это уникальное событие подходит как для начинающих художников, так и для опытных мастеров, желающих углубить свои знания в области русской графики.

Что такое линогравюра?

Линогравюра — это вид выпуклой гравюры, выполненной на линолеуме или других полимерных материалах. Этот метод вобрал в себя элементы народного лубка, иконописи и книжной миниатюры, что делает его особенно интересным для изучения.

Программа мастер-класса

  • Знакомство с техникой линогравюры;
  • Демонстрация инструментов и готовых работ;
  • Объяснение базовых приемов работы;
  • Отработка приемов резьбы;
  • Перевод эскиза на линолеум и вырезание элементов;
  • Печать оттиска.

В результате вы создадите печатные оттиски формата A5, которые станут отличным подарком для родных и близких, а также украшением вашего дома.

Дополнительные знания

Помимо практической части, участники мастер-класса узнают о истории возникновения линогравюры в России и изучат основные средства художественной выразительности на примере работ Н. Шевердяева и И. Павлова. Также будет представлен опыт использования линогравюры в книжных иллюстрациях и журналах.

Информация о мероприятии

Продолжительность мастер-класса — 2 часа. Обратите внимание, что материалы для работы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно: стоимость — 500 рублей.

Не упустите возможность окунуться в мир графики и создать что-то уникальное своими руками!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 31 июля
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
19:00 от 1200 ₽

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