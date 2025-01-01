Linkin Park Трибьют-шоу: с нуля

Возвращение Linkin Park: Вечер памяти Честера Беннингтона

В ноябре 2024 года группа Linkin Park вновь порадует своих поклонников новым материалом и обновленным составом на мировой сцене. В честь этого знаменательного события, Linkin Park Community, организаторы вечеров памяти Честера Беннингтона в Москве и Петербурге, анонсируют замечательный концерт-встречу для всех фанатов группы.

Формат вечера

Традиционно выступят коллективы, созданные на базе крупнейшего фан-коммьюнити. Эти группы представят каверы на хиты Linkin Park в различных аранжировках. Вы сможете насладиться исполнением как ярких классиков, так и новых треков группы.

Участники события

На сцене выступят команды:

Spark

KRYSE

Heavy Rain

Каждая из них предлагает уникальный стиль исполнения, что сделает вечер незабываемым для всех ненасытных слушателей.

Почему это важно?

Это не просто концерт, а возможность окунуться в мир памяти, музыки и вдохновения, создаваемого поклонниками. Вечера памяти Честера Беннингтона становятся настоящим праздником, где фанаты могут вспомнить и отпраздновать творчество своего кумира.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!