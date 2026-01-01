Linkin Park tribute

Трибьют Честеру Беннингтону в клубе «Урбан»

21 марта в клубе «Урбан» состоится трибьют-концерт, посвящённый 50-летию легендарного вокалиста группы Linkin Park — Честера Беннингтона. Этот вечер станет замечательной возможностью для поклонников вспомнить о талантливом исполнителе и его незабвенных хитов.

Участники концерта

На сцене клуба выступят три группы: SPARK, KRYSE и Heavy Rain. Каждая из них исполнит как оригинальные, так и авторские аранжировки известных песен Linkin Park. Это обещает стать уникальным музыкальным событием, которое привлечет как старых, так и новых фанатов.

Почтение памяти музыканта

Концерт станет не только данью уважения Честеру Беннингтону, но и возможностью объединиться поклонникам его творчества, обсудить воспоминания и эмоции, которые создавали его песни. Выразите свою любовь к музыке и культуре, которая затронула сердца миллионов.

Не упустите шанс стать частью этого вечера, который обещает быть наполненным страстью, энергией и ностальгией по незабываемым хитам Честера Беннингтона.