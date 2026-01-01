Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Linkin Park tribute
Билеты от 1800₽
Киноафиша Linkin Park tribute

Linkin Park tribute

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Трибьют Честеру Беннингтону в клубе «Урбан»

21 марта в клубе «Урбан» состоится трибьют-концерт, посвящённый 50-летию легендарного вокалиста группы Linkin Park — Честера Беннингтона. Этот вечер станет замечательной возможностью для поклонников вспомнить о талантливом исполнителе и его незабвенных хитов.

Участники концерта

На сцене клуба выступят три группы: SPARK, KRYSE и Heavy Rain. Каждая из них исполнит как оригинальные, так и авторские аранжировки известных песен Linkin Park. Это обещает стать уникальным музыкальным событием, которое привлечет как старых, так и новых фанатов.

Почтение памяти музыканта

Концерт станет не только данью уважения Честеру Беннингтону, но и возможностью объединиться поклонникам его творчества, обсудить воспоминания и эмоции, которые создавали его песни. Выразите свою любовь к музыке и культуре, которая затронула сердца миллионов.

Не упустите шанс стать частью этого вечера, который обещает быть наполненным страстью, энергией и ностальгией по незабываемым хитам Честера Беннингтона.

Купить билет на концерт Linkin Park tribute

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Ягода
6+
Фолк
Ягода
29 марта в 20:00 Урбан
от 1500 ₽
Жесткий стендап
18+
Юмор
Жесткий стендап
7 марта в 22:00 Standup Club на Трубной
от 1200 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
1 мая в 13:00 Still Standup Moscow
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше