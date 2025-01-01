Меню
Linkin Park Tribute
Киноафиша Linkin Park Tribute

Linkin Park Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

Эксклюзивный трибьют Linkin Park в клубе Jagger

Приглашаем вас на незабываемый вечер с трибьют-группой LAAV Linkin Park, которая исполнит все хиты легендарной рок-группы. Эти южные гости подарят зрителям невероятный концерт, объединив лучшие элементы рок-музыки.

Музыка, которая объединяет

Linkin Park известны своим уникальным стилем, сочетающим мощные гитарные рифы, эмоциональный вокал и умопомрачительные ритмы. Их тексты проникают глубоко в душу, что делает каждую композицию по-настоящему запоминающейся.

Хиты, которые мы все знаем

В этот вечер вас ждут любимые треки, такие как «Numb», «In The End», «What I’ve Done» и многие другие. Эти песни стали неотъемлемой частью нашего музыкального наследия и навсегда остались в сердцах поклонников.

Рекомендуем не пропустить!

Не упустите шанс насладиться атмосферным концертом, который перенесет вас обратно в золотые дни рок-музыки. Уверены, что вы будете петь вместе с нами!

Купить билет на концерт Linkin Park Tribute

Январь
25 января воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

