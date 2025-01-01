Linkin Park Tribute

Огненный трибьют Linkin Park: праздник рок-н-ролла

Тем, кто всегда ждет этот огненный трибьют, представляется уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящего праздника. На сцене рок-бара «Треугольник» прозвучат убойные хиты из музыкального наследия легендарных Linkin Park.

Задай настроение с любимыми песнями

Готовьтесь петь вместе с нами такие хиты, как Numb, In the End и многие другие любимые песни! Именно эти треки заставляют сердце биться чаще и наполняют эмоциями каждое мгновение.

Удобства для зрителей

Вместе с музыкой вас ждет мастерство барменов и обворожительные коктейли в «Тре угольнике». А DJ на Rockoteka обеспечит отличное музыкальное сопровождение на протяжении вечера. Официанты позаботятся о вашем комфорте, чтобы ваше удовольствие от концерта продолжалось далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите и создавайте свои воспоминания о рок-н-ролльном празднике!