Linkin Park Tribute
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Огненный трибьют Linkin Park: праздник рок-н-ролла

Тем, кто всегда ждет этот огненный трибьют, представляется уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящего праздника. На сцене рок-бара «Треугольник» прозвучат убойные хиты из музыкального наследия легендарных Linkin Park.

Задай настроение с любимыми песнями

Готовьтесь петь вместе с нами такие хиты, как Numb, In the End и многие другие любимые песни! Именно эти треки заставляют сердце биться чаще и наполняют эмоциями каждое мгновение.

Удобства для зрителей

Вместе с музыкой вас ждет мастерство барменов и обворожительные коктейли в «Тре угольнике». А DJ на Rockoteka обеспечит отличное музыкальное сопровождение на протяжении вечера. Официанты позаботятся о вашем комфорте, чтобы ваше удовольствие от концерта продолжалось далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите и создавайте свои воспоминания о рок-н-ролльном празднике!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
В других городах

Сочи, 29 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

