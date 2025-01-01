Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Linkin Park Tribute
Киноафиша Linkin Park Tribute

Linkin Park Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Огненный трибьют Linkin Park в Рок-баре Треугольник

Тем, кто всегда ждал этот момент, представляем уникальное событие — трибьют легендарным Linkin Park! Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника и тотального рок-н-ролла под убойные хиты, которые знакомы каждому фанату.

Забудьте о буднях — время для музыки!

Приходите петь вместе с нами такие хиты, как NUMB, IN THE END и многие другие любимые песни. Эти мелодии заставляют ваше сердце биться быстрее, а воспоминания о них вызывают настоящую ностальгию.

Неповторимый опыт в Рок-баре Треугольник

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник. Их умение готовить напитки создаст идеальный фон для вашего вечера. А наш DJ позаботится о том, чтобы Rockoteka звучала на высшем уровне, продлевая ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Дата и место проведения

Не забудьте проверить дату и время мероприятия, чтобы не пропустить это захватывающее музыкальное событие. Рок-бар Треугольник ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 29 июля
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
17 сентября в 19:00 Летний театр
от 2900 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
2 сентября в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
15 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше