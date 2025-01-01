Linkin Park Tribute

Огненный трибьют Linkin Park в Рок-баре Треугольник

Тем, кто всегда ждал этот момент, представляем уникальное событие — трибьют легендарным Linkin Park! Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника и тотального рок-н-ролла под убойные хиты, которые знакомы каждому фанату.

Забудьте о буднях — время для музыки!

Приходите петь вместе с нами такие хиты, как NUMB, IN THE END и многие другие любимые песни. Эти мелодии заставляют ваше сердце биться быстрее, а воспоминания о них вызывают настоящую ностальгию.

Неповторимый опыт в Рок-баре Треугольник

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник. Их умение готовить напитки создаст идеальный фон для вашего вечера. А наш DJ позаботится о том, чтобы Rockoteka звучала на высшем уровне, продлевая ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Дата и место проведения

Не забудьте проверить дату и время мероприятия, чтобы не пропустить это захватывающее музыкальное событие. Рок-бар Треугольник ждет вас!