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Киноафиша Linkin Park tribute

Linkin Park tribute

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют Linkin Park в клубе Jagger

Эксклюзивно в клубе Jagger пройдет мощный трибьют легендарной группы Linkin Park! Южные гости LAAV Linkin Park готовы подарить зрителям незабываемый вечер, наполненный энергией и эмоциями.

Музыка, которая объединяет

Linkin Park стали символом целого поколения, объединив в своей музыке мощные гитарные рифы, эмоциональный вокал и умопомрачительные биты. Их тексты проникают глубоко в душу, отражая переживания и чувства миллионов людей.

Хиты, которые знает каждый

В этот вечер гости клуба смогут насладиться обоймой золотых и платиновых хитов, среди которых: Numb, In The End, What I've Done и многие другие песни, которые стали настоящими гимнами для поклонников рок-музыки. Приготовьтесь петь вместе!

Не пропустите!

Такое событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки. Приходите в клуб Jagger и окунитесь в атмосферу рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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