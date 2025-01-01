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Linkin Park. Tribute by LAAV
Билеты от 1200₽
Киноафиша Linkin Park. Tribute by LAAV

Linkin Park. Tribute by LAAV

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

LAAV: Трибьют-проект Linkin Park в Москве

Профессиональный трибьют-проект LAAV, посвященный легендарным рок-альтернативщикам Linkin Park, готов удивить московских зрителей. Впервые они представят классические хиты и любимые песни группы, охватывая разнообразные музыкальные стили — от ню-метала до электроники.

Что ожидать от выступления?

Зрителей ждет уникальная достоверность исполнения и бешеный заряд энергии. Участники проекта LAAV стремятся не просто воспроизвести звучание оригинала, но и создать атмосферу полного погружения в музыку одной из самых влиятельных групп планеты. Это отличный способ вспомнить любимые треки и насладиться их исполнением в живом формате.

Факты о Linkin Park

Linkin Park была основана в 1996 году и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы рока, хип-хопа и электроники. Их дебютный альбом Hybrid Theory стал одним из самых продаваемых альбомов 21 века, а песни, такие как In the End и Numb, стали классикой современного рока.

Не пропустите!

Если вы поклонник Linkin Park или просто любите качественную музыку, не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Подготовьтесь к мощной энергетике и живому звучанию, которые подарит LAAV!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ом.
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от 2000 ₽
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9 августа в 20:00 Daddy Pub
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