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Linkin Park Symphony. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»
Киноафиша Linkin Park Symphony. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

Linkin Park Symphony. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

LINKIN PARK SYMPHONIC: Грандиозная симфоническая ода

Гений металла воплотился в симфонии! Музыка Linkin Park стала саундтреком целого поколения, бунтарским гимном боли, надежды и силы. Теперь у вас есть возможность услышать ее заново — в исполнении живого симфонического оркестра.

Уникальные аранжировки

Под звуки рояля и струнных инструментов знакомые песни обретают новую жизнь. Вы сможете насладиться:

  • «In the End» — трагическая глубина знакомых слов.
  • «Numb» — отчаянная красота, раскрывающаяся через виолончели и гобои.
  • «Crawling» — внутренние демоны в новых диссонансах и гармониях.
  • «What I’ve Done», «Faint», «Breaking the Habit» — все ваши любимые хиты, трансформированные, но все еще мощные.

Эмоции и катарсис

Это не просто каверы. Это новое прочтение легендарных композиций, где энергия стадионного рока сливается с изысканностью классической музыки. Оркестр станет вашим проводником в знакомые, но совершенно новые звуковые ландшафты.

Испытайте катарсис, дайте волю эмоциям и почувствуйте знакомые песни на клеточном уровне, обогащенные сложностью и красотой симфонической аранжировки. Это не просто концерт — это перерождение легенды.

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальное событие, которое объединяет поколения. Оркестр «Модерн» приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1800 ₽

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