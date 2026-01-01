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Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона
Билеты от 1000₽
Киноафиша Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона

Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Симфоническое шоу Linkin Park: голос Честера Беннингтона на сцене Кремлевского дворца

26 марта 2027 года зрители смогут стать свидетелями уникального симфонического шоу, на котором зазвучит голос легендарного Честера Беннингтона. Это событие обещает быть историческим не только для поклонников группы, но и для любителей живой музыки.

Неповторимый вечер под аккомпанемент оркестра

На сцене в этот вечер вы услышите неподражаемый голос Честера, который будет петь под аккомпанемент симфонического оркестра. Это не цифровая версия, не создание нейросети — это именно тот голос, который потрясал миллионы слушателей в нулевых. Такое исполнение станет настоящим трибьютом таланту легендарного вокалиста.

Концерт мечты

Не упустите возможность стать частью этого исключительного события. Вечер, который многие ждали и мечтали увидеть, наконец, станет реальностью. Это не просто концерт, а шанс вновь ощутить магию музыки и вспомнить лучшие моменты творчества Linkin Park.

Купить билет на концерт Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона

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Март
26 марта пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1000 ₽

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