Linkin park party

Ночь трибьютов: Мумий Тролль Бар и ModePlay

Не секрет, что более 20 лет группа Linkin Park занимает одну из лидирующих позиций в музыкальном мире. Их мощные мелодии и глубокие тексты продолжают вдохновлять миллионы поклонников по всему миру. В этом году они вернулись на сцену с новой солисткой, что вновь привлекло внимание к их творчеству.

Однако у нас все по классике! Приглашаем вас в Мумий Тролль Бар, где вы сможете насладиться атмосферой любимых треков в звучании, максимально приближенном к оригиналу. Это уникальное заведение стало настоящим центром притяжения для любителей качественной музыки и хорошего настроения.

ModePlay — главные трибьютеры столицы

В этот вечер вам помогут погрузиться в мир незабываемых хитов Linkin Park одни из лучших трибьют-групп Москвы — ModePlay. Их исполнение уже завоевало признание зрителей, и они готовы подарить вам незабываемые эмоции.

Не пропустите!

Это событие — отличная возможность не только услышать любимые песни, но и насладиться живым исполнением в уютной атмосфере. Запланируйте вечер в Мумий Тролль Бар и погрузитесь в мир музыки вместе с нами!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Подробности можно узнать на сайте заведения.