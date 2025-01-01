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Linkin park party
Билеты от 1200₽
Киноафиша Linkin park party

Linkin park party

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Ночь трибьютов: Мумий Тролль Бар и ModePlay

Не секрет, что более 20 лет группа Linkin Park занимает одну из лидирующих позиций в музыкальном мире. Их мощные мелодии и глубокие тексты продолжают вдохновлять миллионы поклонников по всему миру. В этом году они вернулись на сцену с новой солисткой, что вновь привлекло внимание к их творчеству.

Однако у нас все по классике! Приглашаем вас в Мумий Тролль Бар, где вы сможете насладиться атмосферой любимых треков в звучании, максимально приближенном к оригиналу. Это уникальное заведение стало настоящим центром притяжения для любителей качественной музыки и хорошего настроения.

ModePlay — главные трибьютеры столицы

В этот вечер вам помогут погрузиться в мир незабываемых хитов Linkin Park одни из лучших трибьют-групп Москвы — ModePlay. Их исполнение уже завоевало признание зрителей, и они готовы подарить вам незабываемые эмоции.

Не пропустите!

Это событие — отличная возможность не только услышать любимые песни, но и насладиться живым исполнением в уютной атмосфере. Запланируйте вечер в Мумий Тролль Бар и погрузитесь в мир музыки вместе с нами!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Подробности можно узнать на сайте заведения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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