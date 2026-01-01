Linkin Park, Guano Apes, System of a Down Tribute

Фестиваль кавер-песен: Guano Apes, System of a Down и Linkin Park в клубе «Эклипс»

28 августа в клубе «Эклипс» состоится грандиозный фестиваль, посвящённый культовым группам альтернативного металла: Guano Apes, System of a Down и Linkin Park. Этот вечер станет настоящим подарком для всех поклонников их творчества.

Музыка для настоящих фанатов

На фестивале будет исполнено множество самых известных хитов этих легендарных коллективов. Все песни прозвучат в живом исполнении — без фонограммы и компромиссов. Готовьтесь к мощному звуку и невероятной энергии настоящего рок-концерта.

Четыре часа драйва и эмоций

Программа фестиваля обещает около четырёх часов живого звучания, которое поразит вас своей силой. Это отличный шанс петь вместе с толпой, чувствуя каждый аккорд и каждую ноту. Не упустите возможность перенестись в лучшие времена альтернативного металла и насладиться атмосферой дружеского веселья.

Не пропустите этот вечер

Три культовых имени, одна сцена и вечер, который нельзя пропустить — если альтернативный металл для вас это не просто музыка, а часть жизни. Фестиваль станет идеальным поводом провести время с друзьями, зарядиться позитивом и получить тот самый концертный кайф.

Если вы любите музыку Linkin Park, System of a Down и Guano Apes, 28 августа клуб «Эклипс» — это именно то место, где вы должны быть. Покупайте билеты заранее, так как их количество ограничено, и станьте частью яркого вечера живого альтернативного металла в Москве.