Выставка графиков Творческого союза художников России

Новосибирский художественный музей открывает выставку графических работ членов Новосибирского регионального отделения Творческого союза художников России. На exhibition «Линия движения» представлено около 100 произведений, охватывающих пейзажный жанр, портрет и натюрморт.

Разнообразие художественных стилей

Посетители смогут увидеть также эскизы монументальных росписей, театральных декораций и костюмов, а также иллюстрации для книжных изданий. Выставка демонстрирует результаты творчества мастеров за последние несколько лет, позволяя проследить эволюцию их индивидуального стиля.

Инновации в графическом искусстве

Выставка станет наглядным примером поиска новых выразительных средств и интеграции традиционных техник в современное изобразительное искусство. Ряд работ иллюстрирует успешное совмещение акварели с графическими техниками, где акварель служит цветовой основой, а графика выделяет фактуру и акцентирует детали.

Участники выставки

В экспозиции «Линия жизни» примут участие около 30 художников, как зрелых, так и молодых мастеров. Среди них: Андрей Тимошенко, председатель Новосибирского регионального отделения ТСХР, награжденный бронзовой и золотой медалями ТСХР; Игорь Ельченко, лауреат Государственной премии и почетный член Российской академии художеств; Владимир Авдеев, заведующий секцией графики ТСХР и обладатель множества наград.

График работы и адрес

Выставка будет проходить с 6 марта по 26 апреля 2026 года по адресу: Красный проспект, 5. Также вы можете воспользоваться программой Пушкинская карта для доступа к выставке.