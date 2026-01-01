Новосибирский художественный музей открывает выставку графических работ членов Новосибирского регионального отделения Творческого союза художников России. На exhibition «Линия движения» представлено около 100 произведений, охватывающих пейзажный жанр, портрет и натюрморт.
Посетители смогут увидеть также эскизы монументальных росписей, театральных декораций и костюмов, а также иллюстрации для книжных изданий. Выставка демонстрирует результаты творчества мастеров за последние несколько лет, позволяя проследить эволюцию их индивидуального стиля.
Выставка станет наглядным примером поиска новых выразительных средств и интеграции традиционных техник в современное изобразительное искусство. Ряд работ иллюстрирует успешное совмещение акварели с графическими техниками, где акварель служит цветовой основой, а графика выделяет фактуру и акцентирует детали.
В экспозиции «Линия жизни» примут участие около 30 художников, как зрелых, так и молодых мастеров. Среди них: Андрей Тимошенко, председатель Новосибирского регионального отделения ТСХР, награжденный бронзовой и золотой медалями ТСХР; Игорь Ельченко, лауреат Государственной премии и почетный член Российской академии художеств; Владимир Авдеев, заведующий секцией графики ТСХР и обладатель множества наград.
Выставка будет проходить с 6 марта по 26 апреля 2026 года по адресу: Красный проспект, 5.