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Линда
Билеты от 2500₽
Киноафиша Линда

Линда

Звезда поп-эзотерики из 90-х 18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Самая загадочная певица российской эстрады

Линда собрала рекордное количество зрителей на своём концерте в Киеве на «Певческом поле» — 450 000 человек, что является невероятным достижением в истории российской эстрады. Это число сопоставимо с населением целой страны, как, например, Мальта.

Масштабная карьера и популярность
С 12 альбомами, проданными тиражом более 5 000 000 экземпляров, Линда зарекомендовала себя как автор и композитор, а её песни всегда отличались особым смыслом и оригинальностью. Среди её хитов — «Мало огня», «Северный ветер», «Ворона» и «Танец под водой», которые остаются любимыми у поклонников.

Признание и награды
Линда не раз удостаивалась звания «Певица года», став символом своей эпохи. Девять раз она получала эту награду, что свидетельствует о её огромном влиянии и значимости на российской сцене.
Каждое выступление Линды — это не просто концерт, а настоящее шоу. Она всегда заряжает публику своей невероятной энергетикой и создаёт незабываемую атмосферу, где музыка и перформанс сливаются в одно целое.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:30 от 3000 ₽
19 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽
18 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽
14 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽
27 декабря
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Разгоны Офлайн
18+
Юмор
Разгоны Офлайн
17 августа в 17:00 Standup Club на Трубной
от 750 ₽
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
6+
Классическая музыка
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
3 января в 17:00 Дом музыки
от 700 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
18+
Блюз
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
5 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
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