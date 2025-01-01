Меню
Линда
Линда

Линда

О концерте

Линда: магия творчества на сцене

Линда — уникальная певица, чье творчество не поддается привычным рамкам. Эпатажная и неформатная, она буквально взорвала отечественную музыкальную сцену. Музыка Линды не принадлежит к какому-либо одному жанру — возможно, именно в этом и кроется секрет ее успеха и величественного количества поклонников всех возрастов.

Событие, полного погружения

Каждое выступление Линды становится настоящим событием, насыщенным безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе певица собирает целые толпы преданных поклонников и новых зрителей, позволяя им окунуться в магию своего творчества.

Неоднократный триумф

Неудивительно, что каждый раз Линда дарит аншлаги на клубных площадках и в концертных залах. За свою карьеру она продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми». Линда девять раз была удостоена титула «Певицы года».

Рекорды и новые достижения

В 1997 году Линда собрала рекордное количество зрителей на концерте в Киеве — 450 000 человек, что стало величайшим достижением в истории российской сцены. И сегодня певица продолжает радовать своих поклонников новыми песнями. Так, 25 сентября 2020 года состоялся релиз нового альбома Линды «ДНК Мира». Эта сильная концептуальная и даже философская работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок в интернете и получила высокую оценку как от слушателей, так и критиков.

Не пропустите возможность увидеть Линду вживую — это будет незабываемое музыкальное путешествие!

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
26 января понедельник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
25 февраля среда
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
29 марта воскресенье
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
13 апреля понедельник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
22 мая пятница
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
28 июня воскресенье
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
30 июля четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
27 августа четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
27 сентября воскресенье
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
29 октября четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
22 ноября воскресенье
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
16 декабря среда
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽

