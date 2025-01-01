Меню
Линда
Билеты от 2500₽
Киноафиша Линда

Линда

Звезда поп-эзотерики из 90-х 18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Звезда эстрады: Линда в Академ джаз клубе

Что вы скажете на то, что Линда сумела собрать рекордное количество зрителей за всю историю российской эстрады? На ее концерте в Киеве присутствовало 450 000 человек, что сопоставимо с населением целой страны. Это огромное число поклонников говорит о масштабах её популярности и преданности фанатов.

Неповторимая энергия и уникальный стиль

Линда — это не просто певица, а яркая и эпатажная артистка, автор и композитор. Она громко заявила о себе в начале 90-х годов и с тех пор покоряет сердца зрителей своими необычными композициями. Её песни отличаются глубоким смыслом и экзотической музыкальной подачей, что приносит ей восторженный отклик.

Так, кто же такая Линда?

За плечами у Линды уже 12 альбомов, общий тираж которых превышает 5 000 000 экземпляров. Она девять раз получала звание «Певица года». Долгое время её имя было связано с продюсером Максимом Фадеевым, что также способствовало её успеху на музыкальной сцене.

Музыкальные хиты и перформансы

Среди особых хитов Линды можно отметить такие песни, как «Мало огня», «Северный ветер», «Ворона» и «Танец под водой». Каждое её появление на сцене — это захватывающий перформанс, полный энергии и драйва. Зрители уже знакомы с хитами и готовы погрузиться в атмосферу уникального музыкального опыта.

Не упустите возможность увидеть Линду в новом спектакле, который обещает стать незабываемым событием для всех любителей эстрадной музыки!

Купить билет на концерт Линда

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
19 сентября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 5500 ₽
18 октября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
14 ноября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
27 декабря суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
6 января вторник
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽

