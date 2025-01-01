Меню
Линда
Линда в клубе «16 Тонн»

Уникальная певица, музыка которой не поддается классификации, вновь порадует своих поклонников. Каждое выступление Линды превращается в незабываемое событие, а концерты в клубе «16 Тонн» всегда радуют особенным сет-листом.

Готовьтесь к безумной энергетике, необычному сценическому представлению и фантастическим песням. В этот вечер вы услышите хиты Линды, такие как «Ворона», «Мало огня», «Никогда» и «Марихуана». Кроме того, зрителей ждут композиции из альбома «ДНК Мира», а также неожиданные сюрпризы, которые невозможно предугадать.

Каждый концерт Линды — это настоящая калитка во времени, за которой возможно все. Она остается неформатной и эпатажной, не вписывающейся ни в какие рамки. Ее музыка пробуждает «ДНК мира» и помогает преодолеть самые цепкие страхи. Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному опыту!

25 октября
25 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2200 ₽

