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Линда
Билеты от 2500₽
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Линда

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт Линды в клубе «16 Тонн»

Уникальная певица, музыка которой не поддается классификации, готовит незабываемое выступление в клубе «16 Тонн». Каждое её представление — это настоящее событие, полное энергии и неожиданностей.

Что ожидать от концерта

Концерты Линды всегда отличаются особым сет-листом, который включает как её самые известные хиты, так и свежие композиции. В этот раз зрители смогут насладиться песнями, такими как:

  • «Ворона»
  • «Мало огня»
  • «Никогда»
  • «Марихуана»

Кроме того, в программе появятся треки из нового альбома «ДНК Мира» и неожиданные сюрпризы, которых нельзя предугадать.

Энергия и театр на сцене

Каждое выступление Линды — это калитка во времени, за которой возможно всё. Её неформатный и эпатажный стиль пробуждает ДНК мира и помогает справиться с самыми цепкими страхами. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального представления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2500 ₽

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