Уникальная певица, музыка которой не поддается классификации, готовит незабываемое выступление в клубе «16 Тонн». Каждое её представление — это настоящее событие, полное энергии и неожиданностей.
Концерты Линды всегда отличаются особым сет-листом, который включает как её самые известные хиты, так и свежие композиции. В этот раз зрители смогут насладиться песнями, такими как:
Кроме того, в программе появятся треки из нового альбома «ДНК Мира» и неожиданные сюрпризы, которых нельзя предугадать.
Каждое выступление Линды — это калитка во времени, за которой возможно всё. Её неформатный и эпатажный стиль пробуждает ДНК мира и помогает справиться с самыми цепкими страхами. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального представления!