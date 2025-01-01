Концерт Линды в клубе «16 Тонн»

Уникальная певица, музыка которой не поддается классификации, готовит незабываемое выступление в клубе «16 Тонн». Каждое её представление — это настоящее событие, полное энергии и неожиданностей.

Что ожидать от концерта

Концерты Линды всегда отличаются особым сет-листом, который включает как её самые известные хиты, так и свежие композиции. В этот раз зрители смогут насладиться песнями, такими как:

«Ворона»

«Мало огня»

«Никогда»

«Марихуана»

Кроме того, в программе появятся треки из нового альбома «ДНК Мира» и неожиданные сюрпризы, которых нельзя предугадать.

Энергия и театр на сцене

Каждое выступление Линды — это калитка во времени, за которой возможно всё. Её неформатный и эпатажный стиль пробуждает ДНК мира и помогает справиться с самыми цепкими страхами. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального представления!