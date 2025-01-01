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Линда
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Линда

Мистическая поп-звезда 90-х 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Линды в Санкт-Петербурге

24 октября в клубе Aurora пройдет сольный концерт уникальной певицы Линды. Эта артистка не поддается привычным рамкам музыкальных жанров, и именно в этом кроется секрет её успеха. Эпатажная и неформатная, Линда взорвала отечественную музыкальную сцену и завоевала сердца поклонников всех возрастов.

Завораживающее шоу

Каждое выступление Линды — это настоящая магия. Мощная энергетика, фантастические песни и необычное сценическое представление делают её концерты незабываемыми. В каждом городе она собирает море преданных поклонников и новых зрителей, позволяя всем окунуться в атмосферу своего творчества.

Не пропустите!

Неудивительно, что её выступления всегда вызывают аншлаги на клубных площадках и в концертных залах. Если вы хотите стать частью этого грандиозного события, не упустите возможность посетить концерт 24 октября в Aurora. Эта осень обещает стать особенно яркой благодаря Линде!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
19:00 от 2500 ₽

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