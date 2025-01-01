Концерт Линды на корабле: Лето в ритме музыки!

5 августа Линда порадует своих поклонников традиционным большим летним концертом на корабле! Каждое её выступление – это не просто концерт, а настоящее событие, полное мощной энергетики, фантастических песен и необычного сценического представления.

Линда собирает море преданных поклонников и новых зрителей в каждом городе, погружая их в магию своего творчества. Это будет ни с чем не сравнимое живое действо, которое не оставит равнодушным никого, кто решит прийти на концерт.

Что ждать от концерта?

На концерте будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира», так и всеми любимые хиты из всего творческого пути этого самобытного артиста. Готовьтесь к жарким эмоциям и незабываемым впечатлениям!

Уникальная атмосфера на теплоходе

Специально оборудованный огромный теплоход превзойдёт все ваши ожидания. На верхней открытой палубе будет всё необходимое для отличного концерта: сцена, профессиональный звук и яркое освещение. Атмосфера будет поистине уникальной!

Важно знать

Обратите внимание, что количество мест строго ограничено из-за вместимости судна. Поэтому не тяните с приобретением билетов! Иначе рискуете остаться на берегу.

Посадка: 19:00

Отправление: 19:30

Место старта: Северный речной вокзал, причал N1.

Приходите, будет жарко!