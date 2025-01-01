Сольный концерт Линды в Kultura concert hall

1 февраля 2025 года в Kultura concert hall состоится сольный живой концерт Линды и ее творческой команды. Каждое выступление этой талантливой артистки – это целое событие, наполненное безумной энергией, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением.

Линда собирает море преданных поклонников и новых зрителей в каждом городе. Не удивительно, что ее концерты неизменно проходят с аншлагами на клубных площадках и в концертных залах.

Программа концерта

На концерте будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира», так и всеми любимые хиты из всего творческого пути Линды. Это будет уникальное живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Информация о мероприятии

Сбор гостей: с 18:30

с 18:30 Начало мероприятия: не позже 22:00

не позже 22:00 Места за столами и Фан Зона: с 19:15

с 19:15 Танцпол: с 19:15

с 19:15 Возрастное ограничение: 18+

На площадке работает бар и кухня, а также доступны другие услуги. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и заказы по факту могут занять до одного часа.

Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!