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Киноафиша Линда

Линда

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Линды в Kultura concert hall

1 февраля 2025 года в Kultura concert hall состоится сольный живой концерт Линды и ее творческой команды. Каждое выступление этой талантливой артистки – это целое событие, наполненное безумной энергией, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением.

Линда собирает море преданных поклонников и новых зрителей в каждом городе. Не удивительно, что ее концерты неизменно проходят с аншлагами на клубных площадках и в концертных залах.

Программа концерта

На концерте будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира», так и всеми любимые хиты из всего творческого пути Линды. Это будет уникальное живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Информация о мероприятии

  • Сбор гостей: с 18:30
  • Начало мероприятия: не позже 22:00
  • Места за столами и Фан Зона: с 19:15
  • Танцпол: с 19:15
  • Возрастное ограничение: 18+

На площадке работает бар и кухня, а также доступны другие услуги. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и заказы по факту могут занять до одного часа.

Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 7 февраля
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 2250 ₽

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