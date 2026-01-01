Оповещения от Киноафиши
Линда. Все хиты
Линда. Все хиты

Линда. Все хиты

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Линды в РукиВВерх! Баре

В РукиВВерх! Бар Пермь состоится концерт известной певицы Линды. Артистка исполнит свои самые популярные хиты, такие как «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца» и «Отпусти меня». Эти песни, которые стали настоящими знаковыми произведениями 00-х, на протяжении многих лет остаются в сердцах поклонников.

Дискотека 90-х

После исполнения живых хитов зрителей ждет дискотека в стиле 90-х. Ведущий создаст атмосферу веселья и ностальгии, позволяя всем почувствовать энергетику ушедшей эпохи. Это отличная возможность не только насладиться музыкой любимой певицы, но и весело провести время в компании единомышленников.

Кому понравится концерт

Концерт Линды привлечет внимание не только преданных поклонников её творчества, но и любителей живой музыки и ретро-песен. Этот вечер обещает стать ярким событием для всей аудитории.

Купить билет на концерт Линда. Все хиты

В других городах
Март
20 марта пятница
19:30
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
от 2500 ₽

