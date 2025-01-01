Меню
Линда. Все хиты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Линда. Все хиты

Линда. Все хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный космос с Линдой в Строгино

5 декабря на сцене РукиВВерх! Бар в Строгино вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных 00-х с эпатажной и загадочной певицей Линдой. Звезды ее репертуара, такие как Ворона, Мама, Цепи и кольца, Отпусти меня, Мало огня и многие другие хиты, покорившие музыкальные чарты, прозвучат в живом исполнении.

Атмосфера дискотек 90-х

После концерта вы сможете продолжить вечер на Дискотеке 90-х с участием опытного ведущего. Не забудьте прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и оформить заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Организационная информация

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Бронь столика сохраняется до 21:00, после этого вечером вы сможете продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время.

Обратите внимание, что места за столиком и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом обозначает лишь посадочное место, а не депозит.

Важные условия

Вход строго 18+, и если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: спортивные штаны не допускаются. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Приходите наслаждаться живым звуком и атмосферой 00-х!

Купить билет на концерт Линда. Все хиты

Декабрь
5 декабря пятница
18:00
Руки вверх! Москва, Исаковского, 33
от 2000 ₽

