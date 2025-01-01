Линда. Все хиты

Музыкальный вечер с ЛИНДОЙ в РукиВВерх!

15 ноября на сцене РукиВВерх! в Нижнем Новгороде вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных 00-х! В этот вечер выступит загадочная и эпатажная певица ЛИНДА, известная своими хитами, которые покорили музыкальные чарты. Приготовьтесь насладиться такими запоминающимися композициями, как «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и, конечно же, «Мало огня».

Программа вечера

Концерт начнется в 19:00, но собирайтесь пораньше — двери откроются в 18:00. Это отличная возможность занять лучшие места и сделать заказы. После выступления вас ждет Дискотека 90-х с опытным ведущим, что создаст ту самую атмосферу веселья и ностальгии.

Важно знать

Бронь столика возможна до 21:00 .

. Для резервирования стола на более позднее время звоните по телефону +7(831) 262-14-22 или уточняйте в баре при наличии свободных мест.

или уточняйте в баре при наличии свободных мест. Обратите внимание: места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место.

Вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Если вы выглядите моложе, вам потребуется паспорт.

Дресс-код: избегайте спортивных штанов. Мы можем отказать в посещении, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс насладиться живым звуком и любимыми песнями ЛИНДЫ! Ждем вас на незабываемом вечере!