Линда. Все хиты

15 ноября на сцене РукиВВерх! в Нижнем Новгороде вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных 00-х! В этот вечер выступит загадочная и эпатажная певица ЛИНДА, известная своими хитами, которые покорили музыкальные чарты. Приготовьтесь насладиться такими запоминающимися композициями, как «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и, конечно же, «Мало огня».
Концерт начнется в 19:00, но собирайтесь пораньше — двери откроются в 18:00. Это отличная возможность занять лучшие места и сделать заказы. После выступления вас ждет Дискотека 90-х с опытным ведущим, что создаст ту самую атмосферу веселья и ностальгии.
Не упустите шанс насладиться живым звуком и любимыми песнями ЛИНДЫ! Ждем вас на незабываемом вечере!