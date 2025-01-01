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Линда. Все хиты
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Линда. Все хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный Взрыв с ЛИНДОЙ на Тверской!

4 октября на сцене РукиВВерх! Бар на Тверской вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных хитов 00-х. Эпатажная певица ЛИНДА, известная своими запоминающимися композициями, создаст незабываемую атмосферу!

Забудьте о рутине!

На концерте прозвучат знаменитые песни: «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и, конечно, «Мало огня». Эти хиты покорили музыкальные чарты и стали настоящими классиками. Приходите и наслаждайтесь живым звуком и любимыми мелодиями!

Дискотека 90-х

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Не упустите возможность окунуться в ностальгию и потанцевать под любимые хиты!

Важная информация

  • Сбор гостей: 18:00
  • Начало концерта: 19:00
  • Вход: строго 18+
  • Дресс-код: запрещены спортивные штаны
  • Обслуживание: во время концерта ограничено, акции и скидки бара не действуют

Помните, места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это стоимость посадочного места, а не депозит. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения. Приходите пораньше, занимайте лучшие места и наслаждайтесь вечером!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Наш Симфорок
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6 ноября в 20:00 Base Club
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Джаз Живая музыка
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от 1000 ₽
Техно-месса при свечах
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Техно-месса при свечах
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