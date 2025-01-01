Линда. Все хиты

Музыкальный Взрыв с ЛИНДОЙ на Тверской!

4 октября на сцене РукиВВерх! Бар на Тверской вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных хитов 00-х. Эпатажная певица ЛИНДА, известная своими запоминающимися композициями, создаст незабываемую атмосферу!

Забудьте о рутине!

На концерте прозвучат знаменитые песни: «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и, конечно, «Мало огня». Эти хиты покорили музыкальные чарты и стали настоящими классиками. Приходите и наслаждайтесь живым звуком и любимыми мелодиями!

Дискотека 90-х

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Не упустите возможность окунуться в ностальгию и потанцевать под любимые хиты!

Важная информация

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:00

19:00 Вход: строго 18+

строго 18+ Дресс-код: запрещены спортивные штаны

запрещены спортивные штаны Обслуживание: во время концерта ограничено, акции и скидки бара не действуют

Помните, места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это стоимость посадочного места, а не депозит. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения. Приходите пораньше, занимайте лучшие места и наслаждайтесь вечером!