Линда. Все хиты

4 октября на сцене РукиВВерх! Бар на Тверской вас ждет настоящий космический взрыв музыкальных хитов 00-х. Эпатажная певица ЛИНДА, известная своими запоминающимися композициями, создаст незабываемую атмосферу!
На концерте прозвучат знаменитые песни: «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и, конечно, «Мало огня». Эти хиты покорили музыкальные чарты и стали настоящими классиками. Приходите и наслаждайтесь живым звуком и любимыми мелодиями!
После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Не упустите возможность окунуться в ностальгию и потанцевать под любимые хиты!
Помните, места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это стоимость посадочного места, а не депозит. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения. Приходите пораньше, занимайте лучшие места и наслаждайтесь вечером!