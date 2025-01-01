Линда. Новый год 2026

Новогодний концерт Линды в Москве

Линда – уникальная певица, творчество которой невозможно уложить в привычные рамки. Эпатажная и неформатная, она по-настоящему взорвала отечественную музыкальную сцену. Музыку Линды трудно отнести к какому-либо жанру, и, возможно, именно в этом заключается её секрет успеха и огромного числа поклонников всех возрастов.

Каждое выступление Линды – это целое событие, наполненное мощной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе она собирает преданных поклонников и новых зрителей, позволяя окунуться в магию своего творчества. Неудивительно, что концерты Линды всегда проходят с аншлагом в клубах и концертных залах.

Карьера Линды

За свою карьеру Линда продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, три из которых стали «платиновыми». Певица 9 раз была удостоена титула «Певицы года». В 1997 году она собрала рекордное количество зрителей – 450,000 человек на концерте в Киеве, что стало историческим событием для российской сцены.

Сегодня Линда продолжает радовать своих поклонников новыми песнями. 25 сентября 2020 года состоялся релиз её альбома «ДНК Мира». Эта сильная и концептуальная работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок и удостоилась высокой оценки слушателей и музыкальных критиков.

Сольный концерт

31 декабря 2025 года на площадке Мумий Тролль бара пройдет сольный концерт Линды и её творческой команды. Это будет незабываемое живое действо, которое не оставит равнодушным никого из пришедших. Гостям концерта будут представлены как песни с нового альбома «ДНК Мира», так и всеми любимые хиты из всего творческого пути артистки.

Приходите, будет жарко!