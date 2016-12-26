Линда. Новогодний концерт

Новогодний концерт Линды в клубе «16 Тонн»

Уникальная певица, музыка которой не поддается строгой жанровой классификации, каждый раз превращает свои выступления в настоящие события. Концерты в клубе «16 Тонн» отличаются особенным сет-листом.

Потрясающие хиты и неожиданные сюрпризы

На концерте прозвучат такие хиты, как «Ворона», «Мало огня», «Никогда» и произведения из альбома «ДНК Мира». Кроме того, зрителей ждут неожиданные сюрпризы, которые невозможно предугадать заранее.

Необычное сценическое представление

Каждое выступление Линды — это неформатное, эпатажное шоу, которое пробуждает внутренние страхи и раскрывает новые грани музыки. Это возможность почувствовать энергию момента и насладиться музыкальной эклектикой.

Не упустите шанс стать частью этого уникального спектакля, который обещает запомниться надолго!