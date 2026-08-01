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Линда. Концерт на корабле
Билеты от 2500₽
Киноафиша Линда. Концерт на корабле

Линда. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Линды на теплоходе в Москве

31 августа, в последний день лета, Линда порадует своих поклонников традиционным большим концертом на борту теплохода. Это уникальное событие пройдет на специально оборудованной открытой палубе, где будет создана атмосфера настоящего музыкального праздника.

Все для зрителей

На верхней палубе вас ждет сцена, качественный звук и эффектное световое оформление. Организаторы постарались сделать всё возможное, чтобы концерт превзошел ваши ожидания.

Не упустите шанс

Важно отметить, что количество мест строго ограничено в связи с вместимостью судна. Чтобы не остаться на берегу, покупайте билеты заранее! Посадка начнется в 19:00, а отправление в 19:30.

Купить билет на концерт Линда. Концерт на корабле

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Август
31 августа понедельник
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2500 ₽

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