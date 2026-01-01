Спектакль-концерт для детей

История о поиске себя и свободы

В подводном городе рождается особенная русалка — Лина-Марлина. Она не только обладает необыкновенно красивым голосом, но и выделяется яркими синими волосами. Став подростком, она мечтает петь свои песни, но её родители, опасаясь за безопасность дочери, заставляют Лину скрывать свою индивидуальность.

Однако тяга к свободе и самовыражению оказывается сильнее страха. Лина-Марлина покидает родной город и оказывается в темных водах, полных монстров. Здесь начинается её путь к истинному призванию и дружбе, которая помогает ей преодолевать стереотипы и страхи.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат авторские песни Вассы Боковой и Игоря Ушакова, которые добавляют глубины и эмоционального напряжения каждому моменту.

Темы спектакля

«Лина-Марлина» — это не просто спектакль, а глубокая история о важности быть собой, о вечных конфликтах «отцов и детей», о борьбе света и тьмы внутри каждого из нас. Эта сказка призвана вдохновить зрителей не бояться «тёмных вод» реальности и следовать за своими мечтами, несмотря на препятствия. «Лина-Марлина» — это спектакль-концерт о смелости, самовыражении и поиске своего пути. Он подойдёт как для молодёжи, так и для взрослой аудитории, ведь каждый найдёт в этой истории что-то для себя. Не упустите шанс окунуться в этот удивительный подводный мир и вместе с героиней пройти её путь к свободе и внутреннему свету.