Спектакль-концерт о поиске себя и своего призвания от Театрального проекта 27

В подводном городе рождается русалка с прекрасным голосом и необычными синими волосами. Её имя – Лина-Марлина. Став подростком, она решает осуществить свою мечту – петь свои песни. Однако, родители, заботясь о безопасности любимой дочери, заставляют её скрывать свою яркую индивидуальность.

Путь к свободе

Преодолев страхи и предвзятости, Лина-Марлина принимает решение покинуть родной город. В поисках себя она оказывается в темных водах, населенных монстрами. Этот спектакль-концерт олицетворяет борьбу света и тьмы внутри каждого из нас, а также исследует отношения «отцов и детей» и дружбу, вопреки стереотипам.

Темные воды и мечты

История русалки вдохновляет зрителей не бояться темных вод этого мира и смело плыть навстречу своей мечте. Спектакль наполнен яркими музыкальными номерами и глубокими эмоциональными переживаниями. Это не просто история о русалке, а универсальный рассказ о поиске своего призвания и внутренней силы.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного путешествия! Спектакль «Лина-Марлина» ждет вас.