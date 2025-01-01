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Lina Leptos. My Sound
Киноафиша Lina Leptos. My Sound

Lina Leptos. My Sound

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер LINA LEPTOS: «My Sound» в Esse

Впервые в Esse пройдет дебютный проект молодой эстрадно-джазовой певицы LINA LEPTOS, настоящей звезды с уникальным звучанием. Полина Худякова, известная под сценическим именем LINA LEPTOS, — харизматичная вокалистка с необычным тембром меццо-сопрано и диапазоном в 4,5 октавы. Её импровизационный стиль и разнообразные вокальные техники обещают сделать этот вечер незабываемым.

Достижения и сотрудничество

LINA LEPTOS — обладательница более 60 Гран-При и свыше 100 званий Лауреата 1 степени на международных конкурсах. В числе её достижений такие проекты, как «Голос. Дети 6» (Москва), «Донской Культурный марафон», «Молодёжные Дельфийские игры» и многие другие. Полина также является солисткой Таганрогского Муниципального духового оркестра и имеет опыт выступлений на одной сцене с известными артистами, такими как Этери Бериашвили и Лада Дэнс.

Программа «My Sound»

В программе «My Sound» зрители смогут насладиться тщательно подобранными композициями, в которых органично сочетаются элементы нео-джаза, R&B, нео-соула, поп-фанка, хип-хопа, а также классики соула и фанка. Такой разнообразный репертуар наполнит зал позитивной энергией и создаст особую атмосферу.

Гостевые музыканты

На сцену вместе с LINA выйдут лучшие музыканты Ростова-на-Дону и соседних регионов, которые обеспечат вечер высококлассным звучанием. Их впечатляющие импровизации гарантированно не оставят никого равнодушным.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Ждем вас на концерте LINA LEPTOS в Esse!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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