Музыкальный вечер LINA LEPTOS: «My Sound» в Esse

Впервые в Esse пройдет дебютный проект молодой эстрадно-джазовой певицы LINA LEPTOS, настоящей звезды с уникальным звучанием. Полина Худякова, известная под сценическим именем LINA LEPTOS, — харизматичная вокалистка с необычным тембром меццо-сопрано и диапазоном в 4,5 октавы. Её импровизационный стиль и разнообразные вокальные техники обещают сделать этот вечер незабываемым.

Достижения и сотрудничество

LINA LEPTOS — обладательница более 60 Гран-При и свыше 100 званий Лауреата 1 степени на международных конкурсах. В числе её достижений такие проекты, как «Голос. Дети 6» (Москва), «Донской Культурный марафон», «Молодёжные Дельфийские игры» и многие другие. Полина также является солисткой Таганрогского Муниципального духового оркестра и имеет опыт выступлений на одной сцене с известными артистами, такими как Этери Бериашвили и Лада Дэнс.

Программа «My Sound»

В программе «My Sound» зрители смогут насладиться тщательно подобранными композициями, в которых органично сочетаются элементы нео-джаза, R&B, нео-соула, поп-фанка, хип-хопа, а также классики соула и фанка. Такой разнообразный репертуар наполнит зал позитивной энергией и создаст особую атмосферу.

Гостевые музыканты

На сцену вместе с LINA выйдут лучшие музыканты Ростова-на-Дону и соседних регионов, которые обеспечат вечер высококлассным звучанием. Их впечатляющие импровизации гарантированно не оставят никого равнодушным.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Ждем вас на концерте LINA LEPTOS в Esse!