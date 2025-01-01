Лина Кавальери. Самая красивая женщина в мире

Спектакль о судьбе самой красивой женщины в мире в Театре Вахтангова

Спектакль рассказывает о судьбе Лины Кавальери, певицы, которую по праву называют «самой красивой женщиной мира». В своё время она была непревзойдённой ни в красоте, ни в таланте. Главной соперницей Лины стала княгиня Екатерина Юрьевская, дочь Александра II, с которой её жизнь оказалась тесно связана.

Необычная дружба

Лина испытывала дружеские чувства к княгине, благодаря её великодушию. Однако дружба с властной монаршей особой, ставшей женою возлюбленного Лины, была настоящим испытанием. Во время жизни князя Барятинского, мужа Княгини и любовника Лины, они часто путешествовали втроём. Но что на самом деле чувствовали обе женщины, станет известно в ходе спектакля.

Время и место действия

Действие спектакля разворачивается в 1916 году. Обе героини уже испытывают на себе тяготы Первой мировой войны. Княгиня, предчувствуя революцию, бежит из России и останавливается в отеле «Савой» на берегу Женевского озера. Здесь она встречает свою подругу и соперницу — Лину.

Политическая обстановка

Из этого респектабельного места героини обсуждают Россию, где недовольные рабочие уже поют «Марсельезу» с призывом к свержению царя. Лина Кавальери боготворила свою родину, которая принесла ей как счастье любви, так и горечь разочарования.

Исполнители

Лину Кавальери сыграет меццо-сопрано, заслуженная артистка РФ и Мисс Вселенная Оксана Фёдорова. Княгиню Юрьевскую исполнит пианистка, симфонический дирижёр, режиссёр и автор постановки Лариса Габитова. Музыку в спектакле будет исполнять струнный квартет Gabbiano Orchestra.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, погружающий в атмосферу прошлого и исследующий сложные человеческие отношения!