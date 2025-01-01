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Limp Bizkit tribute
Киноафиша Limp Bizkit tribute

Limp Bizkit tribute

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неповторимый трибьют Limp Bizkit от Rock Mania

Приготовьтесь к настоящему музыкальному вихрю! Трибьют Limp Bizkit от Rock Mania обещает взорвать сцену неистовой энергией и праведной яростью. Это не просто концерт — это настоящая пати, где каждый зритель станет частью незабываемого шоу.

Энергия и драйв

Вы не сможете устоять на месте, когда зазвучат хиты, такие как «Rollin» и «Break Stuff». Эти парни знают, как разогнать толпу до предела, и уходить со сцены без танцев просто не позволяют себе.

Аутентичное звучание

Rock Mania — это не просто трибьют-коллектив, а команда профессиональных музыкантов, которая воссоздаёт аутентичное звучание Limp Bizkit. Даже самые искушенные фанаты останутся в восторге от качественного исполнения и мощных риффов.

Погружение в атмосферу ню-метала

Если вы хотите ощутить дух золотой эры ню-метала, этот концерт — именно то, что вам нужно. Дерзкие рифмы и качовые ритмы разорвет любой танцпол, создавая незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Трибьют Limp Bizkit от Rock Mania — это ваш шанс погрузиться в мир музыки, где каждый аккорд вызывает бурю эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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