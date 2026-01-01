Оповещения от Киноафиши
О концерте
Lilova
Lilova
18+
электронная музыка
Возраст
18+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Lilova
В других городах
Март
21 марта
суббота
22:00
Embargo
Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Stand Up. Женский день
7 марта в 20:00
Flash Bar
от 1000 ₽
6+
Живая музыка
Кавер
Магия свечей. The Beatles Tribute
22 апреля в 20:00
Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
16+
Хип-хоп
Xcho
9 мая в 20:00
Кроп-арена
Билеты
