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Lilova
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Lilova

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Lilova» — уникальное сочетание звуков и традиций

«Lilova» — это музыкальная семья из Урала, которая представляет собой яркий пример современного звучания с глубокими корнями в русском фольклоре. Их творчество объединяет элементы downtempo, organic house, electronica и deep, создавая неповторимую атмосферу.

Уникальное звучание и чарующий вокал

Музыка «Lilova» выделяется своим чарующим вокалом, который в сочетании с электронными ритмами погружает зрителя в особую музыкальную реальность. Их стиль — это не просто набор жанров, а целая звуковая история, рассказывающая о традициях и культуре России.

Фольклорные корни и современный подход

Глубокие музыкальные корни «Lilova» делают их творчество особенно привлекательным для любителей как традиционной, так и современной музыки. Интеграция фольклорных мотивов в современные музыкальные формы позволяет зрителям ощутить связь времен.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность окунуться в мир музыки «Lilova» и насладиться их уникальным звучанием. Следите за анонсами и приходите на спектакль, чтобы увидеть и услышать это музыкальное чудо своими глазами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 августа
Архитектор Краснодар, Красная, 118
22:00 от 2000 ₽

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